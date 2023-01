Usa, dem neo eletto Garcia sceglie copia di Superman per giuramento

Mondo

Usa Weekly News, Biden plaude vittoria Dem al Senato dopo Midterm

“Abbiamo la maggioranza in Senato e ora ci concentriamo sulla Georgia”: Joe Biden è soddisfatto dei primi risultati definitivi delle elezioni di Midterm, con Catherine Cortez Masto rieletta in Nevada e i dem che ottengono 50 seggi in Senato, ai quali si aggiunge il voto di Kamala Harris. Resta da assegnare il seggio in Georgia, che verrà deciso al ballottaggio il 6 dicembre. E se Trump guarda al 15 novembre, i repubblicani osservano con attenzione l’onda rossa scatenata da Ron DeSantis A cura di Valentina Clemente

“Un bel giorno per la democrazia” – “Le elezioni di metà mandato? Un bel giorno per l’america e la democrazia e una forte serata per i Democratici”: così Joe Biden incontrando i suoi sostenitori all’Howard Theatre di Washington. “Grazie per aver creduto nel vostro Paese, per aver combattuto per avere un’elezione libera ed equa”, ha aggiunto

Midterm & Biden - Le elezioni di midterm sono state molto positive per Joe Biden. Ma potrebbe non bastare a spazzare via i dubbi di molti democratici su una sua candidatura nel 2024 a causa della sua età avanzata. Prima del voto la maggioranza dei liberal nei sondaggi si era espressa a favore della scelta di un altro candidato e non è chiaro “se i risultati degli ultimi giorni siano in grado di cambiare” il trend. Lo riporta il New York Times con un editoriale di Frank Bruni in cui si ipotizzano alcuni papabili candidati al 2024 fra le fila democratiche.