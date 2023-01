Usa, 11esima fumata nera per elezione speaker della Camera

Mondo

Usa Weekly News: Biden ricorda Pelé e Benedetto XVI

Joe e Jill Biden si trovano alle Isole Vergini americane insieme alla famiglia, ma il presidente non smette di lavorare. Negli scorsi giorni ha firmato la dichiarazione di emergenza per lo stato di New York, il più colpito dalla tempesta artica Elliot, per facilitare gli aiuti federali. E ha detto che chiederà conto alle compagnie aeree del perché sono stati cancellati moltissimi voli. Trump, nel frattempo, ha criticato duramente chi ha pubblicato le sue dichiarazioni dei redditi A cura di Valentina Clemente

“La legge che investirà” - Joe Biden ha firmato, trasformandolo in legge, il provvedimento da 1.700 miliardi di dollari che finanzia il governo Usa per il prossimo anno fiscale e include anche miliardi di aiuti per l’Ucraina. Biden ha twittato una foto mentre firma la misura. La legge “investirà in ricerca medica, sicurezza, sanità e fornisce assistenza cruciale in Ucraina”, ha scritto il presidente americano

Posti vacanti - Joe Biden è entrato nel terzo anno della sua presidenza con oltre dieci posti di ambasciatore ancora vacanti, inclusa l’Italia. Lo rileva il Wall Street Journal sottolineando che questa amministrazione avrà più rappresentanti all’estero di quanti non ne avesse Donald Trump nello stesso periodo del suo mandato. Per quanto riguarda il ruolo di ambasciatore a Roma, “un posto da favola” secondo il quotidiano economico, non ci sono nomi: Nancy Pelosi ha fatto sapere di non essere interessata