Usa Weekly News, Biden plaude vittoria Dem al Senato dopo Midterm

The light we carry - Il razzismo, le difficoltà nel matrimonio, l’essere genitore e la menopausa: dopo “Becoming”, Michelle Obama pubblica “The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times”, in libreria dal 15 novembre, e questa volta si mette a nudo. Intervistata dal settimanale People, l’ex First Lady, 58 anni, parla di come si è fatta nuovi amici dopo aver lasciato la Casa Bianca, di come ha cercato di mantenere il controllo durante i periodi di incertezza sociale e politica, del suo ruolo di genitore e anche di come ha affrontato la menopausa