Ratzinger "Santo subito", popolo in piazza S. Pietro per ultimo saluto

Ci sono i bambini, che hanno imparato a conoscerlo nel momento del silenzio dai racconti dei genitori, gli adulti, che forse, lo hanno riscoperto dopo le dimissioni, quando con un discorso in latino ammise il venir meno delle forze. Un lungo applauso ha accolto il momento più toccante della cerimonia presieduta da Papa Bergoglio, la sua mano sulla bara, il suo leggero inchino, e il suo alzarsi in piedi, nonostante il dolore al ginocchio, un tributo a quello che ha definito un “dono” e “un uomo gentile”.

Santo subito, il popolo di Bendetto XVI lo scandisce chiaramente. Un coro inatteso, ma chiaro e semplice: Santo subito, come per il suo predecessore Papa Giovanni Paolo II il giorno del funerale. Finisce così un unicum nella storia moderna: la compresenza di un Papa regnante e di un Papa Emerito. Oltre 50mila i fedeli presenti in Piazza, tante lingue diverse e tante bandiere diverse, ma per tutti la volontà di esserci. Presenze forse anche oltre le aspettative e tanto cuore: grazie Papa Bendetto, Papa Benedetto. ( ADDIO A BENEDETTO XVI, LIVEBLOG - LO SPECIALE )

L'ultimo abbraccio dei fedeli

Il popolo di Ratzinger è tutto nella Piazza, nelle file dei giorni precedenti al funerale, nell’affetto e nella vicinanza dimostrata. “Il profumo della gratitudine” dice Papa Bergoglio durante l’omelia, la stessa gratitudine dimostrata da chi ha scelto di esserci, di vivere un momento storico, di abbracciarlo per l’ultima volta e di dire “grazie”. Qualcuno racconta un ricordo legato ad momento personale, un immagine privata, un episodio legato ad una Giornata della Gioventù o ad una particolare omelia. “Era un uomo garbato” racconta qualcun’altro, “L’ho scoperto tardi” dice invece un ragazzo in fila per oltre un’ora per rendergli omaggio.

Il silenzio scende sulla Piazza al passaggio del feretro prima di un lungo applauso e del coro: Santo subito. Il mondo oggi in piazza san Pietro saluta per l’ultima volta il Papa Emerito assistendo di fatto alla chiusura di una fase storica in una Roma blindata: zona rossa intorno a Piazza San Pietro, strade chiuse, oltre 1000 uomini in campo a garantire la sicurezza, controlli e varchi di accesso alla Piazza. La macchina, oliata nei giorni dell’esposizione della salma in Basilica, anche durante il funerale funziona e garantisce che un evento così imponente si svolga in assoluta tranquillità.

Non era scontata una presenza così massiccia di fedeli, un tributo grande per un Papa, un uomo, che ha scelto di fare un passo indietro, di vivere nel silenzio.