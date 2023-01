Papa: “A inizio anno preghiamo per chi è colpito dalla guerra”

"Noi, all'inizio di quest'anno, abbiamo bisogno di speranza come la terra della pioggia", ha detto papa Francesco nella messa di inizio anno nella Basilica di San Pietro. "Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in tante parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell'indifferenza - ha esortato il Pontefice - Per quanti non hanno pace acclamiamo Maria, la donna che ha portato al mondo il Principe della pace". "L'anno, che si apre nel segno della Madre di Dio e nostra, ci dice che la chiave della speranza è Maria, e l'antifona della speranza è l'invocazione Santa Madre di Dio", ha sottolineato il Pontefice nell'omelia della messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace.

"Celebrando oggi la Giornata Mondiale della Pace, riprendiamo consapevolezza della responsabilità che ci è affidata per costruire il futuro - ha poi detto il Papa all'Angelus -: davanti alle crisi personali e sociali che viviamo, davanti alla tragedia della guerra, 'siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione' (Messaggio per la LVI Giornata Mondiale della Pace, 5)". "E possiamo farlo se ci prendiamo cura gli uni degli altri e se, tutti insieme, ci prendiamo cura della nostra casa comune", ha aggiunto.