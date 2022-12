Guerra Ucraina, missile antiaereo di Kiev caduto in Bielorussia

Il ministero della Difesa di Minsk ha riferito che il missile, lanciato da un sistema di difesa antiaerea "S-300 proveniente dal territorio ucraino" è caduto in territorio bielorusso, senza fare vittime. Intanto proseguono gli attacchi missilistici russi nello spazio aereo ucraino

La difesa aerea della Bielorussia questa mattina ha abbattuto un missile ucraino. A riferirlo è il ministero della Difesa bielorusso, citato dall'agenzia BelTA. Parti del missile sono state rinvenute in un campo nei pressi del villaggio di Gorbakha, distretto di Ivanovo, Oblast di Brest. I pezzi appartenevano ad un missile guidato S-300 lanciato dal territorio ucraino. Non ci sono vittime.

Missile abbattuto

Il capo dello stato Alexander Lukashenko, è stato immediatamente informato dell'accaduto. Funzionari militari e tecnici sono andati subito sul posto. In un primo momento non si è esclusa la pista dell’incidente analogo a quello accaduto recentemente in Polonia, dove un missile è volato nella direzione sbagliata. Ma poi col passare delle ore ha prevalso l’altra ipotesi quella del suo abbattimento ad opera delle forze di difesa aeree della Bielorussia.