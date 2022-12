Usa, blocco migranti voluto da Trump confermato dalla Corte Suprema

Le restrizioni introdotte da Donald Trump durante l'emergenza della pandemia da Covid per bloccare i migranti al confine con il Messico restano in vigore. La Corte Suprema a maggioranza conservatrice ha accolto la richiesta degli stati repubblicani a mantenerle considerato che una loro abolizione avrebbe causato un'ondata di nuovi arrivi, mettendo sotto ulteriore pressione il confine. Con cinque voti a favore e quattro contrari, i saggi si sono pronunciati per il mantenimento dei paletti con Neil Gorsuch, il giudice nominato da Donald Trump, che ha votato insieme ai tre saggi liberal. Nell'accogliere l'istanza dei repubblicani, la Corte Suprema si è impegnata ad ascoltare le argomentazioni sulla misura in febbraio o marzo e decidere se gli stati possano intervenire o meno. Questo significa che i paletti resteranno in vigore sicuramente per mesi, o almeno fino a quando non ci sarà una decisione definitiva.