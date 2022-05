Odissea nel deserto, le vie dei migranti tra Messico e Usa

Lunedì prossimo, salvo eventuali sorprese di carattere giudiziario, finirà l'era del Titolo 42. La norma prevede il blocco all'ingresso dei migranti per motivi di sicurezza sanitaria, è stato applicato dall'amministrazione Trump nel pieno della pandemia ed è stato tenuto in piedi da Biden, almeno fino a ora. La decisione del presidente di rimuovere il blocco non è stata indolore. Prevedibili le critiche dei repubblicani, ma la scelta di Biden ha anche diviso il fronte democratico: alcuni esponenti del partito di governo, infatti, hanno espresso scetticismo rispetto all'opportunità di innescare un inevitabile aumento dei flussi proprio a ridosso delle elezioni di midterm. Particolarmente irritati sono i democratici a caccia della rielezione in quegli stati in cui la battaglia con i conservatori è più serrata. L'amministrazione prevede che con la rimozione del Titolo 42 circa diciottomila persone cercheranno di passare il confine ogni giorno. (AMERICA CONTRO: GLI APPROFONDIMENTI - I PODCAST)