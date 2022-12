Uk, sciopero infermieri e addetti ambulanze. Governo: non ubriacatevi

Iniziata questa mattina la protesta. I vertici dell'Nhs, il servizio sanitario pubblico, hanno riferito che non è possibile garantire la sicurezza dei pazienti. Il direttore del servizio sanitario nazionale dell'Inghilterra, Stephen Powis, ha consigliato di evitare di eccedere nell'uso dell'alcol "al punto di dover andare al pronto soccorso: oggi certamente non è una buona giornata per andarci se veramente non è necessario"

Migliaia di addetti alle ambulanze in Inghilterra e Galles sono in sciopero oggi per la sempre più ampia vertenza salariale nel Regno Unito e si riscontrano gravi disagi per i cittadini che necessitano di un intervento medico d'emergenza. Come infatti hanno affermato i vertici dell'Nhs, il servizio sanitario pubblico, non è possibile garantire la sicurezza dei pazienti. Di fronte allo protesta che sta paralizzando gli ospedali britannici, il ministro della Sanità britannico, Steve Barclay, ha esortato i cittadini ad "usare il buon senso" per evitare di mettersi in situazione che richiedono di andare in ospedale. Un concetto che è stato esemplificato in modo più chiaro dal direttore del servizio sanitario nazionale dell'Inghilterra, Stephen Powis, che, ricordando che questo è il periodo delle feste pre natalizie, ha consigliato di evitare di "ubriacarsi al punto di dover andare al pronto soccorso: oggi certamente non è una buona giornata per andarci se veramente non è necessario".