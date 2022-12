Gb, il Guardian: "Contro di noi attacco hacker di tipo ransomware”

Il quotidiano britannico The Guardian ha dichiarato di essere stato colpito da un "grave incidente informatico" . "Riteniamo che si tratti di un attacco di tipo ransomware (con richiesta di riscatto), ma continuiamo a considerare tutte le possibilità", hanno dichiarato la ceo del gruppo editoriale Anna Bateson e la direttrice Katharine Viner in un messaggio inviato allo staff. L'incidente, che ha colpito parti dell'infrastruttura tecnologica del gruppo giornalistico, sarebbe iniziato martedì notte e avrebbe compromesso il funzionamento interno senza però impedire la pubblicazione di articoli sul sito o la redazione del quotidiano cartaceo.

Il Guardian ha spiegato che al personale è stato chiesto di lavorare da casa. "La pubblicazione online è in gran parte inalterata: le storie continuano a essere scritte e pubblicate sul sito e sull'app del Guardian", ha aggiunto il giornale. I 'ransomware' sono degli attacchi informatici molto diffusi che consistono nel bloccare i dati all'interno di una rete di computer chiedendo un riscatto, il più delle volte sotto forma di criptovalute, in cambio dello sblocco.

La dirigenza: "Fiduciosi che l'edizione cartacea uscirà"

"Siamo fiduciosi che domani saremo in grado di pubblicare sulla carta stampata", hanno dichiarato Bateson e il caporedattore, Katharine Viner. "Con poche eccezioni, vorremmo che tutti lavorassero da casa per il resto della settimana, a meno che non vi informiamo altrimenti", hanno aggiunto.