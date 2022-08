6/12 ©Ansa

Queste sono tre best practices come arma di difesa in un mondo sempre collegato alla rete: "Spesso non ce ne rendiamo conto - afferma Izzo - ma c’è una moltitudine di soggetti interessati ai nostri dati personali che ha gli strumenti giusti e sa molto bene come usarli per farli propri. Gli attacchi approfittano di falle nel sistema come il bug del Protocollo Wpa2, di Heartbleed e di Spectre and Meltdown, tutte potenzialmente pericolose per un comune nucleo familiare”