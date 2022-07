Cybersecurity, possibile attacco hacker ad Agenzia Entrate: si indaga

Secondo Swascan, polo della cybersicurezza di Tinexta, il gruppo LockBit avrebbe sottratto tramite malware 78 giga byte di dati, intimando un ultimatum di cinque giorni per il pagamento del riscatto per la restituzione di documenti, scansioni, rapporti finanziari e contratti, di cui presto verranno pubblicati degli screenshot esemplificativi del materiale rubato. In caso contrario, la minaccia è di pubblicare i dati disponibili. Accertamenti in corso da parte della Polizia Postale. Chiesto intervento della Sogei