Cybersecurity, il rapporto: ransomware principale minaccia cyber

La società WithSecure ha presentato un nuovo studio durante The Sphere, la conferenza sulla cybersecurity che si è tenuta a Helsinki, in Finlandia

Una minaccia cyber su cinque identificata nel 2021 è di tipo ransomware. E questi programmi che prendono il controllo di un sistema e chiedono alla vittima il pagamento di un riscatto sono e saranno ancora a lungo la principale minaccia cyber. A dirlo è un rapporto presentato durante Sphere la conferenza internazionale sulla sicurezza informatica che si è tenuta a Helsinki, in Finlandia. Se è ormai risaputo che dietro ai ransomware c’è una vera e propria industria criminale, il rapporto spiega che questa industria si sta consolidando attorno a pochi grossi gruppi, per lo più di matrice russa. Incassano miliardi di euro e provocano danni ad aziende e pubbliche amministrazioni (GUARDA IL VIDEO IN ALTO - GUARDA L'INTERVISTA A MIKKO HYPPONEN).