Cybersecurity, Mikko Hypponen: i Paesi condividano le informazioni

In questa puntata siamo andati a Helsinki, in Finlandia, in occasione della conferenza Sphere. Abbiamo incontrato uno dei massimi esperti al mondo, il Chief Reaserch Officer di WithSecure. Con lui abbiamo parlato di guerra in Ucraina, dei rischi per l’Italia e anche dei pericoli dell’Internet delle cose

"Veniamo da un mondo in cui l’informazione, specialmente l’informazione relativa alla sicurezza nazionale era controllata dalle agenzie di intelligence. Alle agenzie di intelligence non piace condividere, a loro piace nascondere le informazioni. Ma adesso, in questo nuovo mondo, la cosa migliore che possiamo e dobbiamo fare è condividere le informazioni". Lo ha detto a Sky TG24 Mikko Hypponen, Chief Research Officer di WithSecure, uno dei massimi esperti al mondo di cybersecurity. Con lui abbiamo parlato di guerra in Ucraina ma anche di Internet of things (ascolta l'intervista integrale in versione podcast e guarda, nel player in alto, la versione video).