Russia, esplode gasdotto che attraversa l'Ucraina. Sale prezzo gas

In fiamme un tratto del gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, che porta gas verso l'Europa attraverso l'Ucraina. Le cause sarebbero da ricondurre a una fuga di combustibile, riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. L'incendio esploso in territorio russo è stato domato, ma la riparazione del tratto di gasdotto danneggiato potrebbe richiedere tre giorni. Sale il prezzo del gas al TTF di Amsterdam

Costruito negli anni Ottanta, il gasdotto è attualmente il principale percorso per portare il gas dalla Russia all'Europa attraverso l'Ucraina, a seguito della chiusura del Nord Stream dello scorso agosto (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

È di tre morti ed un ferito il bilancio dell'esplosione che ha squarciato il gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, nel distretto russo di Vurnarsky, circa 680 km ad est di Mosca. Le vittime erano tutte dipendenti dell'azienda del gas e stavano compiendo lavori di manutenzione. Le cause dell'esplosione sono dovute a una fuga di gas, come riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il Ministero Regionale delle Emergenze. L'incendio divampato a seguito della deflagrazione è stato domato, ma la riparazione del tratto di gasdotto danneggiato potrebbe richiedere tre giorni, specificano dal Ministero.

Prezzo gas in salita al TTF di Amsterdam

Come prima conseguenza dell'esplosione, si è assistito ad un'impennata del prezzo del gas. I Future TTF di Amsterdam, che stamattina erano arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora (- 7,7%), hanno raggiunto quota 115 euro, con un breve aumento del 6,6%, per poi assestarsi attorno al +1,3%, intorno ai 110 euro. Non è ancora chiaro se l'esplosione avrà ripercussioni sui flussi di gas diretti in Europa.