Papa Francesco: "Già firmato dimissioni in caso di impedimento medico"

Così il pontefice nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc. Proprio ieri, 17 dicembre, Bergoglio ha compiuto 86 anni ascolta articolo Condividi

"Ho già firmato le mie dimissioni". Questa la rivelazione di Papa Francesco al quotidiano spagnolo Abc. Alla domanda del giornalista 'Cosa succede se un pontefice diventa improvvisamente invalido per problemi di salute o per incidente?', il Pontefice ha risposto di aver già predisposto tutte le carte. "Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai - ha raccontato - e gli dissi: "In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già'". Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato".

Francesco: "Si governa con la testa, non con il ginocchio" vedi anche Il Papa prega in piazza di Spagna: "Pace vinca su guerra". LE FOTO Papa Bergoglio prorpio ieri, 17 dicembre, ha compiuto 86 anni ma sembra deciso a non venire meno a tutti i suoi impegni da Capo della Chiesa. Il Pontefice negli scorsi mesi ha avuto problemi a un ginocchio che lo ha costretto a un periodo di riposo e a farsi trasportare in sedia a rotelle. Ora sta meglio: "Sto già camminando - ha affermato -, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta. Si governa con la testa, non con il ginocchio".

L''indietrismo' della Chiesa leggi anche Papa Francesco sarà in Africa dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023 Nell'intervista al quotidiano spagnolo il Pontefice ha affrontato molti temi di attualità, dai problemi della Chiesa alle questioni politiche più importanti. "A volte ci sono posizioni di fede immatura, che non si sentono sicure e sono legate a una cosa, si aggrappano a ciò che si faceva prima". Così Papa Francesco ha risposto in merito alle critiche ricevute dalle correnti più vicine alla Chiesa che vedono nei suoi gesti e nelle sue parole un allontanamento dalla dottrina religiosa. "Il problema - ha aggiunto Bergoglio - non è la tradizione. La tradizione è la fonte di ispirazione. La tradizione sono le nostre radici che ti fanno crescere e andare avanti e crescere e ti fanno crescere verticalmente. Il problema è tornare indietro. In italiano lo chiamo 'indietrismo': il peccato di tornare indietro per sicurezza. E penso che ciò accada nella Chiesa".