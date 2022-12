Iran, arrestata l'attrice Taraneh Alidoosti

L'artista, protagonista del film premio Oscar “Il cliente”, aveva manifestato sostegno alle iniziative anti-governative. Fermato anche l'avvocato delle giornaliste che svelarono il caso "Amini" e torturata a morte una dottoressa che curava i manifestanti feriti ascolta articolo Condividi

Taraneh Alidoosti un mese fa si era detta disposta a pagare "qualsiasi prezzo" pur di rimanere in Iran per sostenere le manifestazioni che chiedono la fine della Repubblica islamica. La famosa attrice, interprete del film “Il cliente” è stata adesso arrestata nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza. Secondo la Bbc in farsi e Radio Farda, non si conosce il luogo dove sia stata portata. L'agenzia Tasnim ha riferito che il motivo dell’arresto è aver "pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos".

"Smetterò di lavorare e combatterò per la mia casa" vedi anche Iran espulso dalla Commissione Onu sulla condizione delle donne A inizio novembre, Alidosti aveva pubblicato sui social una sua foto senza hijab, con in mano un cartello con lo slogan delle proteste 'Donna, vita, libertà". In un altro post aveva dichiarato: "Resterò, smetterò di lavorare, sarò al fianco delle famiglie dei prigionieri e delle persone uccise ed esigerò il rispetto dei loro diritti. Combatterò per la mia casa. Pagherò qualsiasi prezzo per difendere i miei diritti e, soprattutto, credo in ciò che stiamo costruendo insieme oggi".

L'ultimo post della Alidoosti approfondimento Iran, non si fermano esecuzioni: altre 11 persone condannate a morte Il post più recente su Instagram, che contava più di 8 milioni di follower non risulta più accessibile e risale all'8 dicembre scorso, nel giorno della prima impiccagione di uno dei manifestanti arrestati nel corso della repressione messa in atto dalle autorità. "L'Iran ha giustiziato un manifestante", aveva scritto Alidoosti, "un ragazzo di 23 anni arrestato, processato e ucciso in meno di due mesi. Il suo nome è Mohsen Shekari. Ogni organizzazione internazionale che rimane a guardare questo bagno di sangue e non prende misure e' una disgrazia per l'umanità".

Coro di appelli per la liberazione dell'attrice approfondimento Iran, media GB: polizia spara ai genitali delle manifestanti Celebrità e gruppi per i diritti hanno lanciato appelli per la sua liberazione. "Questa coraggiosa attrice iraniana è stata arrestata", ha scritto su Instagram la collega Golshifteh Farahani, anche lei attrice e attivista, da anni emigrata all'estero per problemi con le autorità. "Taraneh Alidoosti e' una delle attrici più talentuose e acclamate dell'Iran... Spero che sia libera di continuare a rappresentare presto la forza del cinema iraniano", ha twittato Cameron Bailey, capo del Toronto International Film Festival.



Arrestato anche l'avvocato di attivisti e giornalisti approfondimento Proteste Iran, due attrici arrestate per aver sostenuto manifestanti Arrestato anche Mohammad Ali Kamfirouzi l'avvocato di diversi attivisti e giornalisti. A riportarlo è il quotidiano di ala riformista Ham Mihan. L'arresto porta a 25 il numero degli avvocati detenuti in relazione alle proteste, secondo la testata. Il difensore di Kamfirouzi, Mohammad Ali Bagherpour, ha riferito di non essere a conoscenza delle accuse mosse nei confronti del suo assistito.

Curava manifestanti: “torturata a morte” approfondimento Iran, ancora proteste nelle città per la morte di Mahsa Amini Aida Rostami, una dottoressa di 36 anni che nelle ultime settimane aveva curato a Teheran i manifestanti feriti, è stata torturata a morte. Lo stato in cui è stato trovato il suo corpo smentisce senza alcun dubbio l'ipotesi dell'incidente stradale accreditata invece dalle autorità iraniane, come già accaduto per altri casi simili. La notizia della morte della donna, scomparsa a inizio settimana e poi restituita senza vita alla famiglia, sta destando sconcerto e shock. In Iran non si placa neanche l'ondata di arresti, migliaia da quando sono iniziate le rivolte, e sale ad almeno 469 morti il bilancio delle vittime secondo l'ong con sede in Norvegia Iran Human Rights.