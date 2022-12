Iran espulso dalla Commissione Onu sulla condizione delle donne

La votazione era stata proposta dagli Stati Uniti in relazione alla linea dura adottata dalle autorità iraniane nei confronti delle manifestazioni di piazza in corso in tutto il Paese innescate dalla morte di Masha Amini

Una bozza di risoluzione per "rimuovere con effetto immediato” l’Iran dalla Commissione sullo status delle donne “per il resto del suo mandato 2022-2026" è stata adottata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, composto da 54 membri. I voti favorevoli sono stati 29, i contrari otto tra cui quelli di Russia e Cina, 16 gli astenuti (Bangladesh, Belize, Botswana, Congo, Costa d'Avorio, Esawatini, Gabon, India, Indonesia, Madagascar, Mauritius, Messico, Isole Solomone, Thailandia, Tunisia, Tanzania). La votazione era stata proposta dagli Stati Uniti in relazione alla linea dura adottata dalle autorità iraniane nei confronti delle manifestazioni di piazza in corso in tutta la Repubblica islamica innescate dalla morte di Masha Amini, deceduta a 22 anni dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico.