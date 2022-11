Proteste Iran, due attrici arrestate per aver sostenuto manifestanti

Due importanti attrici iraniane sono state arrestate per aver sostenuto pubblicamente proteste antigovernative di massa. Lo riportano i media statali del paese. Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi sono accusate di collusione e di aver agito contro le autorità iraniane, secondo l'agenzia di stampa Irna. Entrambe le donne in precedenza erano apparse in pubblico senza il velo, un gesto compito per solidarietà con i manifestanti.