Tensioni in Perù, decine di italiani bloccati a Machu Picchu

Centinaia di turisti stranieri, tra anche alcune decine di italiani, sono bloccati da martedì nell'area turistica del Machu Picchu, in Perù, dopo che il servizio ferroviario è stato sospeso a causa delle violente proteste legate alla destituzione e all'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo . Fonti diplomatiche italiane hanno riferito all'agenzia Ansa della presenza di varie decine di cittadini italiani presenti nel Paese, e che sarebbero tra 30 e 40 le persone ad essere passate in questi giorni nella regione di Cusco e Machu Picchu, attualmente bloccate nella zona. Tra loro, anche quattro ragazze bloccate a Checacupe .

Oltre 700 turisti bloccati nell’area turistica

approfondimento

Perù, il presidente Castillo tenta il golpe e finisce arrestato

In base a quanto riferito dalle autorità municipali di Machu Picchu, sarebbero per la precisione 779 i turisti bloccati nell'area turistica da martedì, giorno in cui anche l'aeroporto di Cusco è stato chiuso a causa delle proteste.

La situazione in Perù

Intanto è arrivato a nove il numero dei morti nell’ambito degli scontri tra manifestanti e polizia, in corso in tutto il Perù. Un manifestante di 51 anni è morto ieri, nella regione settentrionale di La Libertad, travolto da un camion che procedeva a forte velocità. In queste ore, tra l’altro, procede intensamente l'attività politica e giudiziaria, con un plenum del Parlamento in cui si discute sull'anticipo delle elezioni generali. E un tribunale per le indagini preliminari valuterà la richiesta della procura generale di mantenere l'ex presidente Castillo in custodia cautelare per 18 mesi.