Perù, respinta richiesta scarcerazione ex presidente Castillo

La Corte Suprema delle indagini preliminari del Perù ha approvato la formalizzazione dell'inchiesta contro l'ex presidente Pedro Castillo e il suo ex primo ministro Anibal Torres per il reato di ribellione, a seguito del fallito colpo di stato. Con la decisione del tribunale si avvia formalmente il procedimento penale a carico di Castillo e la Procura può chiedere la custodia cautelare per l'ex presidente, visto che mercoledi' scade la pena detentiva preliminare a suo carico.