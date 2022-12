Proteste Perù, 4 ragazze italiane bloccate su un autobus a Checacupe

L'Ambasciata di Lima segue il caso delle italiane che sono bloccate su un autobus fermo in un paesino del Perù, lungo una fila chilometrica di auto, a causa delle proteste politiche scoppiate nel Paese dopo il colpo di stato fallito dell'ex presidente Pedro Castillo ascolta articolo Condividi

Bloccate su un autobus fermo da oltre ventiquattro ore in un paesino sperduto nel nulla, in Perù a causa di una protesta politica dopo il tentato golpe dell’ex presidente Pedro Castillo. Sono disperate le quattro ragazze italiane, dai 21 ai 33 anni, tre romagnole e una di Firenze, costrette a dormire e mangiare su un mezzo pubblico locale con altre 50 persone a bordo. Il loro viaggio in Perù si è trasformato in un incubo. "Stavamo andando in Bolivia dal Perù e ci siamo ritrovati davanti a un muro di terra e a manifestanti di paesini dove parlano ancora la lingua antica peruviana”. Lo raccontano le quattro ragazze italiane: Giulia Opizzi, Martina Meoni, Federica e Lorenza Zani. Solo una di loro è riuscita a comunicare con l’Italia tramite il telefonino. Il Comune di Cotignola si è attivato subito con l'ambasciata italiana a Lima che è in contatto con la polizia locale.

Le italiane: siamo senza un bagno e dormiamo sull'autobus approfondimento Perù, proteste contro nuova presidente Dina Boluarte: morti e feriti Le ragazze italiane sono in Perù da circa due settimane. Da due giorni si trovano nel villaggio di Checacupe. A bordo dell’autobus fermo ci sono altre 50 persone: cileni , americani, colombiani, argentini, giapponesi. Davanti a loro c'è una fila di diversi chilometri di mezzi incolonnati. “C'è gente che non ha più soldi per mangiare, persone che non riescono a tornare a casa, a prendere un aereo perché cancellati, bambini, non fanno passare ambulanze e siamo senza servizi igienici. La polizia inesistente perché impegnata in città" raccontano le italiane. "Abbiamo provato a dialogare con i manifestanti ma non si smuovono. Molte persone non hanno più soldi! C'è chi lascia i soldi nel bagno per chi ne ha bisogno. Dormiamo in autobus" concludono le ragazze.

Decretato lo stato di emergenza in Perù approfondimento Perù, il presidente Castillo tenta il golpe e finisce arrestato Il governo di Lima ha deciso, di fronte alle barricate poste sulle principali vie di comunicazione del Paese dai sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, di decretare lo stato di emergenza di tutta la rete stradale peruviana, “al fine di assicurare la libera circolazione di beni e persone". Il ministro della Difesa del Perù, Alberto Otarola ha aggiunto: "Una simile misura sarà adottata anche per la protezione di aeroporti, centrali idroelettriche, fabbriche, e in generale per le principali infrastrutture strategiche" sottolieando che “ la situazione è grave e preoccupante".