Perù, proteste contro nuova presidente Dina Boluarte: morti e feriti

Non si placano le proteste in Perù con scontri fra manifestanti sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo e la polizia. In poco più di 24 ore è salito a sette il numero dei morti negli scontri. I manifestanti sono scesi in piazza per chiedere la chiusura del Parlamento e le dimissioni della nuova presidente, Dina Boluarte, subentrata a Pedro Castillo, arrestato e destituito.