Dieci anni strage di Sandy Hook, Biden proclama Giorno della Memoria

Quest'estate il presidente degli Stati Uniti ha firmato la prima importante legislazione bipartisan sulla sicurezza delle armi in quasi 30 anni, per tenere le armi da fuoco lontane da persone che sono un pericolo per se stessi e per gli altri

Biden si è impegnato per reprimere le cosiddette pistole fantasma e i trafficanti di armi. L’impegno del presidente degli Stati Uniti è finalizzato ad aiutare gli Stati membri ad attuare le leggi per gli ordini di protezione dai rischi estremi e aumentare gli investimenti negli interventi comunitari per fermare la violenza. “Sto anche lottando per vietare le armi d'assalto e i caricatori ad alta capacità” ha precisato Biden.

Un nuovo movimento per la sicurezza

Biden si è detto fiducioso dopo aver visto il coraggio e la determinazione delle famiglie di Sandy Hook che hanno subito una perdita inimmaginabile, ma hanno trasformato il loro dolore in uno scopo. Per alcuni, ciò ha significato sostenere le leggi sulla sicurezza delle armi per proteggere altre famiglie dall'esperienza dello stesso dolore. Per altri, ha significato avviare fondazioni o programmi che onorano coloro che hanno perso. “Lavorando insieme ad altre famiglie di vittime di violenza armata in tutta l'America, hanno contribuito a plasmare un nuovo movimento per la sicurezza, fondato sull'amore per i nostri figli, sulla resilienza incrollabile di fronte al dolore e su un sogno profondamente radicato per un futuro migliore” ha concluso Biden.