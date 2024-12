Online gadget dedicati a Luigi Mangione, Amazon blocca merchandising

Defend, Deny, Depose spopolano ovunque online e la paura della polizia di New York è che l'assassinio del Ceo di United Healthcare Brian Thompson possa essere considerato da alcuni come un "esempio da seguire". Il presunto killer Luigi Mangione, dicono le autorità, "si vedeva come un eroe" e adesso c'è la possibilità che qualcuno "lo consideri un martire"

Defend, Deny, Depose. Le parole incise sulle pallottole trovate sul luogo dell' assassinio del Ceo di United Healthcare Brian Thompson sono diventate un motto e spopolano ovunque negli Stati Uniti. Con loro è diventato famoso anche Luigi Mangione , 26enne italo-americano accusato dell’omicidio dell’imprenditore a Manhattan. Felpe, magliette, berretti, tazze e altri oggetti con le tre parole stampate si trovano ovunque in negozi online come Amazon, Ebay, Etsy e Temu. Un proliferare di gadget legati all’assassinio che il Washington Post per primo ha notato e denunicato. Amazon, dopo la segnalazione, ha rimosso gli oggetti, tra cui una "Deny Defend Depose T-Shirt" da 24,55 dollari.

Le tre parole delay, deny, defend, ovvero difendi, nega, deponi, sarebbero un riferimento a quelle usate come strategia dalle compagnie assicurative che negano i reclami che dovrebbero essere coperti, difendono la loro decisione e depongono, avviando cause che durano anni. Le tre parole evocano il titolo del libro "Delay, Deny, Defend" del giurista di Rutgers, Jay M. Feinman, che critica le pratiche delle compagnie assicurative nel gestire i reclami.

Rischio emulazione

Luigi Mangione "si vedeva come un eroe che aveva finalmente deciso di agire contro le ingiustizie" del sistema sanitario privato e adesso c'è la possibilità che qualcuno "lo consideri un martire di cui seguire l'esempio". Questo è il giudizio della polizia di New York che ha analizzato il manifesto trovato con il giovane al momento dell'arresto. Mangione, sempre secondo l’analisi del manifesto da parte del dipartimento Intelligence e Antiterrorismo della polizia, considerava l'assassinio del capo del colosso sanitario come "un simbolico attacco e una diretta sfida alla presunta corruzione e ai giochi di potere" delle mutue private". I gadget che riportano le parole "Delay, Deny, Defend", ora eliminati da Amazon, rafforzano i timori della polizia di New York, così come uno striscione con le stesse parole che appeso a un cavalcavia di un'autostrada di Baltimora (città dove vive la famiglia di Mangione) assieme a un messaggio che inneggia alla "salute gratis per tutti".