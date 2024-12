Omicidio Thompson, le tre parole nelle pallottole sono titolo libro

L'ipotesi del libro che attacca il settore assicurativo

Il significato è oscuro anche per gli inquirenti. Potrebbe essere termini di rivolta (Negare il loro potere. Difendere il popolo. Deporre i governanti) ma più verosimilmente è un richiamo alla strategia con cui le compagnie assicurative, negano reclami che dovrebbero essere coperti, difendono la loro decisione e depongono, avviando cause che durano anni. Il riferimento, in particolare, è al libro pubblicato nel 2010 dall'esperto di diritto assicurativo Jay M. Feinman intitolato: "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claim and What You Can Do About It". Come suggerisce il titolo, il libro è ferocemente critico nei confronti del settore assicurativo, che accusa di negare reclami legittimi. Contattato da Newsweek, Feinman ha rifiutato di commentare. Secondo Feinman il rifiuto di reclami validi non è occasionale o accidentale o colpa di pochi dipendenti. È il risultato di "un'attenzione crescente e sistematica alla massimizzazione dei profitti da parte di grandi aziende".