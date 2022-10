Usa, sparatoria in una scuola del Missouri: tre morti

Mondo

Era il 1993 quando il Congresso americano varava il Brady Bill, la legge che ha introdotto una serie di controlli preventivi su coloro che intendono comprare armi. Negli anni, il provvedimento ha mostrato delle lacune e oggi, in un Paese polarizzato, sembra impossibile trovare un accordo per introdurre nuove restrizioni. Gli Usa sono l’unico Stato al mondo in cui, per distacco, ci sono più armi domestiche che persone. Gli americani armati sono per metà repubblicani, mentre i democratici sono 1 su 5