Congo, una violenta alluvione ha ucciso oltre 100 persone a Kinshasa

“Sulla National Road 1 c'è una grande buca. Solo i pedoni possono passare. Non capiamo come l'acqua abbia potuto creare questi danni", ha raccontato un residente locale. Intanto, le immagini delle frane sono state diffuse anche sui social, come quelle pubblicate su Twitter dal portavoce del governo del Congo, Patrick Muyaya, che mostrano una strada praticamente sprofondata in un profondo abisso, con la folla vicino che osserva i danni.

I danni causati da improvvise inondazioni

Un tempo villaggio di pescatori sulle rive del fiume Congo, Kinshasa è diventata una delle più grandi megalopoli africane con una popolazione di circa 15 milioni di abitanti. La sua rapida urbanizzazione, spesso mal regolamentata come spiega ancora Reuters, ha reso la città sempre più vulnerabile alle inondazioni improvvise dopo piogge intense, che sono diventate più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici. Almeno 39 persone sono morte qui nel 2019 quando una pioggia torrenziale aveva inondato alcuni quartieri della città, facendo crollare strade ed edifici.