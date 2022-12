Inondazioni in Brasile, frane e alluvioni su Santa Catarina. VIDEO

Nelle immagini girate dagli elicotteri si vedono le case sommerse da acqua e fango. L'intervento è stato necessario per fare in modo che i vigili del fuoco potessero portare in salvo le famiglie bloccate dall'acqua. Finora sono state evacuate oltre 880 persone

I soccorsi a Santa Caterina

L'intervento degli elicotteri è stato necessario per fare in modo che i vigili del fuoco potessero portare in salvo le famiglie bloccate dall'acqua. Finora sono state evacuate oltre 880 persone, hanno riferito le autorità. I funzionari di Santa Catarina hanno invitato le persone a evitare i viaggi su strada. In diverse città dell'area è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le inondazioni in questo periodo dell'anno in tutto il Brasile sono comuni e hanno causato devastazioni già negli anni passati. A febbraio 94 persone sono morte a causa dei torrenti di fango, dopo le forti piogge che hanno colpito la storica città di montagna brasiliana di Petropolis, vicino a Rio de Janeiro.