Congo, prete ucciso da banditi durante un assalto alla parrocchia

Gas, Draghi in missione in Africa: tappe in Congo e Angola

La prossima settimana il premier tornerà in Africa per siglare accordi di acquisto. Ancora da definire la tappa in Mozambico. Entro l'inverno bisognerà riempire gli stoccaggi per far fronte ai mesi freddi e, nell'arco di 2 o 3 anni, liberarsi della dipendenza dalla Russia. Nei piani dell'esecutivo anche una spinta e una semplificazione per le rinnovabili

Il "tour del gas" in Africa, poi il decreto da 6 miliardi con gli aiuti e il pacchetto energia. Il premier Mario Draghi, dopo la breve pausa pasquale, tornerà ad occuparsi del dossier numero uno in Italia dall'inizio della guerra in Ucraina

Entro l'inverno bisognerà riempire gli stoccaggi per far fronte ai mesi freddi e nell'arco di 2 o 3 anni, liberarsi della dipendenza dalla Russia. Per perseguire questo obiettivo si preannunciano centrali i nuovi accordi di fornitura con l'Algeria, il Congo, l'Angola e il Mozambico, da cui l'Italia punterebbe ad ottenere circa il 50% dell'energia di Mosca entro il 2023. Ecco i dettagli