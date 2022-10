Congo, Gorilla e scimpanzé stringono amicizia all'interno di un parco

Dopo 20 anni di osservazione sul campo, in un parco nazionale della repubblica del Congo, si è scoperto che l’amicizia tra i mammiferi primati esiste. A questa famiglia di ominidi appartengono due sottospecie diverse tra loro: i gorilla e gli scimpanzè. Secondo lo studio pubblicato su iScience, questi due animali convivendo a lungo gli stessi spazi hanno imparato a conoscersi e a stringere legami duraturi. In particolare gli scimpanzè e i gorilla che si trovano all’interno delle foreste del parco nazionale del Nouabalé-Ndoki, hanno imparato a stringere rapporti molto stretti per motivi non legati alla sopravvivenza. Queste due specie di primati hanno acquisito anche una forte attività sociale, non esclusivamente legata all’appartenenza del branco. Ad osservandoli nel loro habitat naturale è stata Crickette Sanz della Washington University , la quale ha notato la presenza di interazioni regolari e ripetute tra membri di specie diverse e ha passato il ventennio tra il 2000 e il 2020 a documentarle nell'area nota come Triangolo di Goualogo, in Congo.