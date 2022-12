Gas, terminato Consiglio staordinario Ue: fumata nera su price cap

I ministri dell'Energia non hanno trovato l'accordo politico per l'introduzione del price cap sul gas. Restano le divisioni sulla definizione delle soglie per fare scattare il meccanismo di regolazione dei mercati

Si sono conclusi i lavori del Consiglio straordinario per l'energia a Bruxelles. Dopo quasi otto ore di negoziati, intervallate da alcune pause per riunioni bilaterali e multilaterali, i ministri non hanno trovato l'accordo politico per l'introduzione del price cap sul gas.

Divisioni sulla definizione delle soglie



I ministri europei dell'energia hanno compiuto "moderati progressi" sul tetto al prezzo del gas ma restano divisi sulla definizione delle soglie per l'attivazione del meccanismo di correzione dei mercati secondo fonti vicine al dossier. La discussione slitta ora all'ultimo Consiglio dell'anno, in programma il 19 dicembre. Il dossier sarà anche sul tavolo del vertice dei capi di Stato e di governo Ue giovedì 15 dicembre.