Giappone, il kanji scelto per il 2022 significa "guerra". FOTO

In Giappone , per rappresentare l’anno 2022, è stato scelto il kanji “sen” che significa “guerra”. Lo ha certificato il sacerdote buddista, capo del tempio di Kiyomizu, Seihan Mori che ha dipinto il carattere nei pressi del tempio di Kyoto. “Sen” simboleggia l'anno segnato dall'invasione russa in Ucraina. ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLA GUERRA )

La scelta per il 2022

approfondimento

Giappone, lost in transition? Il piano per la "neutralità carbonica"

Come da tradizione, infatti, l’abate ha composto una calligrafia gigante con il carattere prescelto, che rientra nei caratteri di origine cinese usati nella scrittura giapponese, dipingendolo su un pannello dalle dimensioni di 1,5 metri d’altezza per 1,3 metri di larghezza. La scelta della Fondazione giapponese per i test di capacità nella scrittura dei “kanji” ha coinvolto 223.700 persone. “Sen” ha ottenuto oltre 10mila voti. Il secondo carattere classificato è stato “yasu”, che significa “debole, a buon mercato”, in riferimento al valore dello yen, che ha raggiunto i suoi livelli minimi nel cambio col dollaro, da circa trent’anni ad oggi. Nel 2021 il “kanji” dell’anno era stato “kin”, cioè “oro”, con riferimento al record di medaglie d’oro ottenuto dagli atleti giapponesi alle Olimpiadi di Tokyo.