Vertice Euromed Alicante: Meloni salta per influenza, presente Tajani

Niente summit per il presidente del Consiglio, sostituita dal ministro degli Affari esteri e vicepremier. L’Eu Med-9 riunisce Italia, Spagna Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia. Sul tavolo i temi della crisi energetica e degli effetti sulle economie della guerra in Ucraina, ma non si esclude un confronto anche sui migranti

Non ci sarà Giorgia Meloni al vertice Euromediterraneo (Eu Med-9) in programma oggi ad Alicante, in Spagna. Il presidente del Consiglio ha l’influenza, motivo per cui viene sostituita dal ministro degli Affari esteri e vicepremier Antonio Tajani. Il summit riunisce - oltre a Spagna e Italia - anche Francia, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia, e sarà incentrato sui temi di interesse dei Paesi del Sud dell'Europa e del Mediterraneo, a partire dalla crisi energetica e dagli effetti sulle economie della guerra in Ucraina, anche in vista del Consiglio europeo della prossima settimana a Bruxelles. Non è escluso che anche il tema dei migranti - che non è però uno dei principali sul tavolo - possa essere affrontato.