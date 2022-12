Usa, la cestista americana Brittney Griner è atterrata in Texas

Finalmente a casa, finalmente in Patria. L'aereo che dalla Russia ha riportato negli Stati Uniti l'ex cestista Brittney Griner è atterrato in Texas, all'aeroporto Kelly Field di San Antonio. Lo riporta la Cnn. Ieri Griner è stata rilasciata dalle autorità russe nell'ambito di uno scambio di prigionieri con Washington che ha portato alla scarcerazione del trafficante d'armi russo Viktor Bout.

Dieci mesi in prigione

Arrestata lo scorso febbraio, l'ex cestista ha trascorso 10 mesi dietro le sbarre. È stata condannata per traffico di droga e condannata a nove anni di carcere. Secondo le prime informazioni, la stella del basket statunitense non dovrebbe andare a casa, ma essere trasferita all'ospedale militare di San Antonio per i primi accertamenti.