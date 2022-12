Midterm Usa, ballottaggio in Georgia: Warnock in vantaggio su Walker

Test definitivo per repubblicani e democratici Usa nel ballottaggio per il Senato in Georgia. Con la sfida tra il controverso protege' di Donald Trump, Herschel Walker, e il reverendo Raphael Warnock, il partito dell'Asinello ambisce a conquistare il 51esimo seggio nella Camera Alta, coronamento del successo a sorpresa alle Midterm e anche segnale importante per il futuro di Joe Biden e della sua amministrazione, mentre il Grand old party spera di recuperare dopo gli scandali e le gaffe del suo candidato e ottenere una vittoria che servirebbe a bloccare l'agenda del presidente per i prossimi due anni.

A dimostrazione del ruolo chiave di questa corsa c'è anche il dato che la campagna in Georgia è stata la più costosa di tutte le elezioni di medio termine, con 400 milioni di dollari spesi in totale e un record di persone, 1,85 milioni, che hanno già votato. Mentre Trump e Biden si sono tenuti lontani, per i democratici nello Stato del Sud è sceso in campo ancora una volta, dopo lo straordinario risultato in Pennsylvania, Barack Obama. "Sono qui per dirvi che non possiamo mollare", ha detto l'ex presidente davanti ad una folla entusiasta. Nei giorni scorsi è comparsa anche l'ex First Lady Michelle per una tappa ad Atlanta nel tour di presentazione del suo nuovo libro. I candidati hanno rivolto i loro utlimi appelli: l'ex leggenda del football locale Walker ha ribadito il suo impegno a svolgere il ruolo di "controllore" dell'amministrazione Biden, mentre il reverendo democratico ha puntato sulla sua "competenza" e sul "carattere" sfruttando gli scandali del suo avversario accusato di violenza domestica, di aver costretto ad abortire due donne e, più di recente, di avere ancora la sua residenza in Texas.

Ultimi sondaggi Cnn: il candidato democratico davanti di 4 punti percentuali

approfondimento

Usa Weekly News, Biden incontra Macron alla Casa Bianca: “Un amico”

Gli ultimi sondaggi danno in leggero vantaggio Warnock, ma i margini sono stretti. In un sondaggio della Cnn dello scorso venerdì, il democratico era in vantaggio di quattro punti percentuali, 52% al 48%. In un altro sondaggio pubblicato giovedì dall'Emerson College and the Hill ha era avanti di due punti percentuali. Per Biden la vittoria del democratico sarebbe un bel colpo in vista dei prossimi due anni. Con una vera maggioranza al Senato, il presidente potrebbe velocizzare il processo di conferma dei suoi candidati in ruoli strategici dell'amministrazione e della giustizia e avrebbe un paracadute nel caso qualche senatore democratico, come è accaduto in passato con Joe Manchin, dovesse 'tradire' la linea del partito. Non solo, i democratici guadagnerebbero più seggi e più risorse finanziarie nelle commissioni del Senato e i presidenti non avrebbero più bisogno del sostegno repubblicano per emettere citazioni in giudizio di testimoni nelle indagini. "In 51 è meglio, più grandi sono i numeri meglio è", ha dichiarato il mese scorso Biden a proposito della sfida in Georgia.