Usa Weekly News, Biden incontra Macron alla Casa Bianca: “Un amico”

Sostegno per l’Ucraina – L’amministrazione Biden “continuerà a chiedere al Congresso di fornire all'Ucraina l'assistenza di cui hai bisogno”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un punto con la stampa a bordo dell'Air Force One che sta portando il presidente Joe Biden in Michigan, rispondendo ad una domanda sulle minacce del leader dei repubblicani alla Camera Kevin McCarthy, speaker in pectore dopo la risicata vittoria del suo partito alla House nelle elezioni di Midterm, di “non fornire più assegni in bianco”