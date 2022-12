Cina, i funerali dell’ex presidente Jiang Zemin. Xi: “Grande leader”

Il Paese si è fermato per rendere omaggio a quello che fu il primo leader dopo la strage di piazza Tiananmen del 1989, capace di guidare la Cina fuori dall'isolamento diplomatico e verso una stagione di boom economico senza precedenti. Presente alla cerimonia il presidente cinese Xi Jinping che lo ha ricordato per aver “dedicato tutta la sua vita e la sua energia al popolo cinese, alla lotta per l'indipendenza nazionale, la liberazione, la prosperità nazionale e la felicità del popolo” ascolta articolo Condividi

Sono risuonate in tutta la Cina alle 3 (ora italiana) le sirene che hanno annunciato l’inizio dei funerali dell'ex presidente Jiang Zemin, morto per una leucemia la settimana scorsa all'età di 96 anni. La cerimonia si è svolta nella Grande sala del popolo, presenti i leader del Pcc e il presidente Xi Jinping. In prima fila, in base alle immagini della diretta trasmessa dal network statale Cctv, c'era la moglie di Jiang, Wang Yeping, su una sedia a rotelle, mentre erano assenti l'ex presidente Hu Jintao (che ieri ha partecipato alla cerimonia ristretta del Pcc prima della cremazione di Jiang) e l'ex premier Zhu Rongji.

Xi Jinping: “Un grande marxista e leader” leggi anche Cina, morto a 96 anni l'ex leader Jiang Zemin Jiang Zemin "ha dedicato tutta la sua vita e la sua energia al popolo cinese, alla lotta per l'indipendenza nazionale, la liberazione del popolo, la prosperità nazionale e la felicità del popolo", ha detto cinese Xi Jinping, definendo l'ex presidente "un grande marxista e leader" nel suo elogio funebre, in un ruolo che nel 1997 era stato ricoperto da Jiang Zemin per Deng Xiaoping e nel 1976 da Hua Guofeng per Mao Zedong. "Il Comitato centrale del Pcc invita l'intero Partito, l'esercito e il popolo di tutti i gruppi etnici in Cina a trasformare il dolore in forza", ha aggiunto Xi, che ha attribuito a Jiang il merito di aver guidato il Paese in tempi difficili, nel mezzo delle turbolenze tragiche di Piazza Tienanmen, sostenendo il dominio del socialismo e persistendo nell'apertura e nella riforma economica.

Xi Jinping: “Sarà impresso nel cuore delle persone” leggi anche Ucraina, Xi Jinping a Michel: "Soluzione politica interesse di tutti" Xi ha elogiato Jiang per aver sviluppato le teorie del partito, in particolare i "Tre rappresentanti", che rispondono "in modo creativo" alla domanda su come costruire il Partito comunista: uno dei punti salienti è il via libera agli imprenditori privati di aderire al Pcc. "Il compagno Jiang Zemin ci ha detto addio. La sua reputazione, i suoi successi e il suo carisma faranno sempre parte della storia e saranno impressi nel cuore delle persone, generazione dopo generazione", ha scandito Xi, invitando il partito, i militari e il popolo a radunarsi attorno al Comitato centrale del Pcc sotto la sua guida per ottenere "il grande rinnovamento del popolo cinese". Xi ha ribadito che concentrarsi sull'interesse pubblico dovrebbe essere una priorità per il nuovo capitolo del partito, sottolineando inoltre l'importanza di raggiungere la "prosperità comune", uno slogan usato spesso negli ultimi anni. Per questo, "il Paese e il Partito comunista devono ereditare la volontà di Jiang e scrivere un nuovo capitolo del socialismo con caratteristiche cinesi", tenendo in considerazione che la leadership del partito "è la speranza del Paese". Xi ha sollecitato l'assemblea a inchinarsi tre volte in omaggio all'ex leader scomparso, il cui enorme ritratto era stato sistemato al centro del palcoscenico circondato da fiori, prima di chiudere la cerimoniale solenne che è stato il più grande evento del suo genere da quello del leader supremo Deng Xiaoping nel 1997.

Commenti oscurati sui social leggi anche Covid Cina, annullato il GP di Formula 1 del 2023 Da giorni i media cinesi escono in bianco e nero, in segno di lutto per la morte dell'ex leader. Jiang fu il primo leader dopo la strage di piazza Tiananmen del 1989 e guidò la Cina fuori dall'isolamento diplomatico e verso una stagione di boom economico senza precedenti. Anche la scomparsa dell'ex leader è stata oggetto di attenzione da parte della censura cinese: In molti hanno ricordato la morte di Jiang Zemin sui social, ma molti commenti sono stati prontamente oscurati dal Great Firewall, mentre sono rimasti su Weibo, la piattaforma di microblogging più utilizzata in Cina, solo quelli degli utenti classificati con la "Blue V", ovvero quelli approvati dalla censura.