Egitto chiede restituzione della Stele di Rosetta al British Museum

La Stele di Rosetta deve tornare a casa, in Egitto. A chiederlo con una petizione online è Monica Hanna, decano dell’“Accademia araba per la scienza, la tecnologia e i trasporti marittimi”. Il manufatto famoso in tutto il mondo, custodito al British Museum di Londra dal 1802, fu fondamentale per decifrare la lingua egizia in quanto riporta la medesima iscrizione in tre lingue diverse, demotico, geroglifici e greco antico. Come riportano The Times e Al Jazeera, in migliaia hanno già aderito a questo appello per quello che viene definito il “saccheggio di un bottino di guerra”, trasportato dall’Egitto in Gran Bretagna.