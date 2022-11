24 bronzi emersi dalle acque di San Casciano dei Bagni

Tra le 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, ci sono un incantevole efebo adagiato sul fondo della grande vasca romana, Igea, la dea della salute che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravvede Apollo e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protette per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, soni riemerse in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, 24 statue in bronzo, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione.