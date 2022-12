3/13 ©Getty

ITALIA – Il Ballo dei Diavoli di Prizzi, in Sicilia, è una tradizione folcloristica-religiosa del periodo pasquale: due diavoli e un'altra persona che rappresenta la morte si aggirano per le strade del paese facendo scherzi ai passanti. In alcuni casi fingono di prenderli in ostaggio e li rilasciano solo in cambio di una mancia o di dolci

La classifica delle migliori città dove trasferirsi secondo gli expat: Valencia in testa