Usa Weekly News, Trump incontra Ye e Fuentes (e Biden non commenta)

19/22 ©Ansa

Usa 2024 - Ron DeSantis si rafforza e in un mese guadagna 11 punti su Donald Trump che, comunque, resta in testa nelle primarie repubblicane per il 2024. È quanto emerge da un sondaggio di Harvard CAPS-Harris Poll per The Hill, secondo cui DeSantis ha il 28% delle preferenze repubblicane nelle primarie per il 2024. Trump resta leader incontrastato con il 46%, in calo di 6 punti in soli 30 giorni. “Mese dopo mese DeSantis cresce e si avvicina a Trump. Se dovessero correre tutti e due Trump potrebbe perdere”, osserva Mark Penn, il co-direttore del sondaggio