Migranti, Francia: “Niente ricollocamenti se l'Italia non prende navi”

A Bruxelles è il giorno del Consiglio straordinario dei ministri europei degli Interni, dedicato all'immigrazione. Il ministro francese Gerald Darmanin arrivando al summit ha precisato che “se l'Italia non prende le navi e non accetta la legge del mare e del porto più sicuro non c'è motivo che i Paesi che fanno i ricollocamenti siano Francia e Germania, che sono quelli che accolgono le navi e sono gli stessi che accolgono direttamente i migranti dall'Africa e dall’Asia" (MIGRANTI: LO SPECIALE DI SKY TG24 ). Darmanin ha aggiunto che "bisogna ricordare a tutti qual è il diritto del mare, evidenziare che le Ong che operano nel Mediterraneo si trovano lì evidentemente per salvare le persone e in nessun caso possono essere equiparate ad organizzazioni di passaggio e, infine, bisogna ricordare che i Paesi del Sud del Mediterraneo devono aprire i loro porti perché a volte ci sono imbarcazioni delle Ong che attraversano le loro acque territoriali e alle quali non vengono aperti i porti" ( COSA PREVEDE IL TRATTATO DI DUBLINO - IL RAPPORTO TRA RICHIEDENTI ASILO E POPOLAZIONE - I FONDI EUROPEI PER L'ACCOGLIENZA ).

Nel corso della riunione straordinaria dei ministri dell'Interno europei l'Italia - spiegano fonti qualificate - esporrà la sua posizione rispetto alle linee programmatiche contenute nel Piano d'Azione in 20 punti presentato dalla Commissione Europea lo scorso 21 novembre. L'Italia, si rimarca, non presenta un piano per punti. Le stesse fonti sottolineano che la convocazione di un consiglio straordinario e la bozza di Piano d'Azione proposta dalla Commissione Europea rappresentano "un segnale di grande attenzione per le esigenze dell'Italia. La situazione impone però di agire con tempestività".

Schinas: pronti a sostenere codice condotta Ong

Migranti, cosa prevede l'accordo Ue di ricollocamento e distribuzione

Sul codice di condotta delle Ong "penso che la questione non sia fuori dal tavolo", ha detto il Commissario Ue Margaritis Schinas. "Dobbiamo lavorare con le Ong, ma lo dobbiamo fare in un modo ordinato, che rispetti anche i nostri Stati membri, che consenta operazioni di ricerca e soccorso in modo strutturato. Se questo richiederà un quadro più strutturato, come un codice di condotta, sì, lo sosterremo. Non si può e non si deve lavorare crisi per crisi, nave per nave, incidente per incidente. Abbiamo bisogno di un quadro unico basato sul diritto dell'Ue".

Johansson: meccanismo ridistribuzione funziona

Ylva Johansson, Commissario Ue per gli Affari interni ha spiegato che "il meccanismo volontario di redistribuzione dei migranti funziona, lo facciamo su base settimanale, ma va aumentata la velocità". Poi ha aggiunto che "la Commissione e gli Stati membri stanno lavorando insieme, stiamo facendo dei passi avanti sul patto per l'immigrazione, che è la soluzione di lungo termine per le nostre sfide ma stiamo lavorando a stretto contatto anche a soluzioni di emergenza per affrontare gli arrivi irregolari e gestire la situazione". In mattinata fonti europee hanno fatto sapere che la Commissione Ue "sta lavorando" a un piano d'azione per gestire i flussi migratori nel Mediterraneo orientale (o rotta balcanica) in modo analogo a quanto fatto per il Mediterraneo Centrale e lo "presenterà presto".