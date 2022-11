Questione migranti, le richieste di asilo in Italia e all'estero

Il confronto con i dati europei

Confrontiamo questi dati con i numeri europei. Prendiamo il 2021: le richieste di asilo in Italia per quell’anno sono state 53.610, un numero pressoché in linea con il dato degli sbarchi. Se andiamo a fare un confronto con atri Paesi europei, troviamo cifre ben più grandi: nello stesso anno le richieste d’asilo in Germania sono state 190.545, quelle in Francia 120.685, quelle in Spagna 65.295. Guardando ai numeri assoluti, quindi, l’Italia è il quarto Paese europeo per richieste di asilo. In realtà, siamo molto più in basso nella classifica, se si guarda alle richieste di asilo in rapporto al totale della popolazione. Al primo posto, da questo punto di vista, troviamo Cipro, i cui richiedenti asilo rappresentano l’1,1% della popolazione. Seguono Austria e Slovenia. In ogni caso, rispetto a Germania, Francia e Spagna, l’Italia ha meno richiedenti asilo non solo in termini assoluti, ma anche in percentuale sul totale della popolazione: i nostri richiedenti asilo sono pari allo 0,09% della popolazione. Detto ciò, non tutte le richieste di asilo sono uguali e non tutte vengono accettate. Anche in questo caso però, la differenza è considerevole: in Germania, su 190.545 richieste, quelle rifiutate sono state il 37%. In Italia, dove le richieste sono state solo 53.610, quelle rifiutate sono il 56%: più di una su due.