Tuvalu, isole rischiano di sparire ma verranno ricreate nel metaverso

Rischia di sparire a causa degli effetti del cambiamento climatico ma verrà ricreato nel metaverso , uno spazio virtuale in cui le differenze con la realtà si assottigliano fino ad essere quasi impercettibili, per cercare così di “sopravvivere”. E’ la curiosa storia che riguarda Tuvalu , uno stato insulare polinesiano composto da più isole e situato nell'oceano Pacifico a metà strada tra le isole Hawaii e l'Australia.

Il rischio di scomparire entro il 2100

L'isola del Pacifico, infatti, potrebbe correre il rischio di scomparire del tutto entro il 2100 propria a causa dell'innalzamento del livello dei mari e, per ovviare a questa situazione, la nazione ha deciso di avere un proprio gemello digitale nel metaverso. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri locale, Simon Kofe a margine della Cop27, dopo che nel corso dell’edizione precedente lo stesso ministro aveva segnalato al mondo l'emergenza che può riguardare l'isola. “La nostra terra, il nostro oceano, la nostra cultura sono i beni più preziosi della nostra gente e per tenerli al sicuro dai pericoli, qualunque cosa accada nel mondo fisico, li sposteremo nel metaverso”, ha dichiarato Kofe. L'idea, ha poi aggiunto, “è di continuare a funzionare come stato, oltre a preservare la nostra cultura, la nostra conoscenza e la nostra storia in uno spazio digitale”.