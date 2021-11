Cop26, ministro delle Tuvalu lancia appello con acqua alle ginocchia

Simon Kofe ha registrato un videomessaggio immerso nel mare, per denunciare i rischi legati al cambiamento climatico nell'arcipelago polinesiano

Mentre durante la Cop26 di Glasgow i governi di 45 Paesi hanno garantito investimenti pari a 4 miliardi di dollari in azioni “per proteggere la natura e passare a sistemi agricoli più sostenibili” e la Banca Mondiale ha promesso 25 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima fino al 2025, arriva un appello da parte di Simon Kofe, ministro delle Tuvalu, Stato insulare polinesiano.