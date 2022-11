Usa, allerta neve a New York: dichiarato lo stato di emergenza

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato d'emergenza per l'arrivo nelle prossime ore di una tempesta di neve. Agli abitanti della Grande Mela, in particolare, è stato chiesto di restare in casa fino alle 19 di domani. La città di Buffalo è in allerta per accumuli molto importanti e forti raffiche di vento. Minaccia di forti nevicate e gelo anche per 6 milioni di persone in cinque Stati della regione dei Grandi Laghi.