Iran, proteste a Teheran e in altre città: arresti e almeno 12 morti

Secondo i media locali, terroristi armati a bordo di motociclette hanno sparato in diverse città contro le forze di sicurezza e i manifestanti scesi in piazza , seminando terrore e morte nel terzo mese dall'inzio delle proteste nel paese islamico

Notte di violenza e sangue in Iran. Ancora morti e feriti a distanza di tre mesi dalla scomparsa di Mahsa Amini, la 22enne uccisa dalla polizia dopo l'arresto del 13 settembre scorso perché indossava in modo scorretto il velo islamico. "Donna, vita, libertà" lo slogan dei manifestanti in molte città del Paese. A Teheran, Gorgan e Isfahan le persone hanno danzato intorno ai falò. Ma gruppi di terroristi , secondo i media locali, hanno approfittato del caos cittadino per seminare terrore. Almeno 12 le vittime di tre attacchi armati.

Tre giorni di sciopero e proteste più intense

Da martedì i manifestanti hanno indetto tre giorni di scioperi e proteste più intense del solito per commemorare quello che in Iran viene chiamato il “novembre di sangue” cioè la terribile repressione messa in atto dal regime durante le proteste antigovernative nel 2019, in cui si stima che furono uccise circa 1.500 persone. Manifestazioni in numerose città del Paese dove diversi negozi sono stati chiusi e alcuni negozianti hanno gridato "morte al dittatore" riferendosi al leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei. Almeno 326 persone, tra cui 43 minorenni, sono state uccise nella repressione della polizia, secondo l'Ong Iran Human Rights. Le persone arrestate, secondo stime dell’Onu, sarebbero 14 mila. Il regime sostiene che almeno 30 tra poliziotti e altri membri delle forze dell’ordine siano stati uccisi.