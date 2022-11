Iran, a processo circa 800 manifestanti arrestati in proteste

Centinaiai di manifestanti, arrestati in tre diverse province, sono finiti sotto processo per aver preso parte alle proteste che da circa un mese scuotono l'Iran. Tra le accuse quella di raduno e cospirazione contro la sicurezza del Paese

A distanza di un mese dall’inizio delle proteste in Iran, altre ottocento persone sono finite sotto processo per aver preso parte ai disordini che hanno scosso il Paese dopo la morte di Mahsa Amini. La ragazza arrestata dalla polizia il 13 settembre scorso a Teheran a causa della mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, e poi trovata morta dopo tre giorni di coma. La magistratura iraniana ha incriminato 756 manifestanti in tre diverse province, secondo quanto riportato da Mizan l'agenzia dell'Autorità giudiziaria e delle agenzie locali. Di questi 164 incriminati nella provincia meridionale di Hormozgan; altre 276 in quella centrale di Markazi e, infine, 316 nella provincia di Isfahan. Mentre 100 giovani sono stati rilasciati con la promessa con non prenderanno più parte a disordini in futuro.