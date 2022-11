Elezioni Usa Midterm, i repubblicani riconquistano la Camera

Dopo la vittoria dei democratici al Senato, i conservatori hanno raggiunto i 218 seggi necessari. L'attenzione è ora sulle prossime mosse della democratica Nancy Pelosi, e su quelle del repubblicano Kevin McCarthy che ha vinto la nomination a speaker della Camera ma non ha ancora i numeri per essere eletto. Biden: le elezioni hanno "mostrato la forza e la resilienza della democrazia americana"

Negli Stati Uniti prosegue il percorso, non ancora del tutto concluso, dei risultati delle elezioni di midterm. Dopo la vittoria del democratici al Senato, i repubblicani hanno riconquistato la Camera dopo quattro anni raggiungendo i 218 seggi necessari per la maggioranza. Una maggioranza comunque ridotta: secondo le proiezioni i repubblicani dovrebbero alla fine vincere tra i 218 e i 223 seggi su 435. Il presidente Joe Biden si è congratulato con il leader dei repubblicani Kevin McCarthy dicendosi "pronto a lavorare con i repubblicani della Camera" e sottolineando come il voto di midterm abbia "mostrato la forza e la resilienza della democrazia americana". L'attenzione è ora sulle prossime mosse della democratica Nancy Pelosi, e su quelle del repubblicano Kevin McCarthy che ha vinto la nomination a speaker della Camera ma non ha ancora i numeri per essere eletto e dovrà lavorare nelle prossime settimane per conquistarli entro gennaio (LO SPECIALE SULLE ELEZIONI DI MIDTERM).